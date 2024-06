Francisca Martins bronze nos Europeus de natação mas sem bilhete para os Jogos Olímpicos

No último dia dos Europeus, Francisca Martins nadou em 4.10,94 minutos, ainda distante do seu recorde nacional, fixado nos 4.08,77 minutos, e dos 4.07,90 de mínimo para Paris2024, cujo período de qualificação termina precisamente hoje.A nadadora do Foca-Felgueiras, de 20 anos, entrou nesta final, a sua terceira nos campeonatos em Belgrado, com o melhor tempo das eliminatórias (4.14,77 minutos).A prova foi conquistada pela húngara Ajna Kesely (4.06,56 minutos), seguida da checa Barbora Seemanova (4.06,72), que arrebatou a medalha de prata.





Desilusão olímpica





A medalha de bronze nos 400 metros livres não deixou um grande sorriso em Francisca Martins, desiludida por ter falhado o objetivo de conseguir os mínimos olímpicos para Paris2024 nos Europeus aquáticos, em Belgrado.







“Falhei, é lidar. Daqui a quatro anos estamos lá outra vez a tentar. Foi o que deu”, assumiu, à agência Lusa, uma desiludida Francisca Martins, a poucos dias de completar 21 anos.



Sem conseguir ainda encontrar grandes explicações para o tempo abaixo do que estava à espera, a portuguesa admite que “os terceiros 100 metros foram um pouco lentos para o que devia ser”.



Francisca Martins sai de Belgrado com três finais, em três possíveis, um bronze nos 400 metros livres, um quarto lugar nos 800 livres, a apenas quatro centésimos do pódio, e um sétimo nos 200.



“As provas sem ser os 400, principalmente os 800, foram melhores do que eu estava à espera, em termos de classificação. Nos 400, falhei o meu objetivo e vou trabalhar para em 2028 não falhar”, assegurou.



Francisca Martins conquistou a segunda medalha de sempre para Portugal em provas de natação pura em Europeus, depois de Camila Rebelo se ter sagrado campeã europeia dos 200 metros costas, já em Belgrado.





(Com Lusa)