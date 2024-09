Frederico Figueiredo conquista GP Jornal de Notícias

Nesta derradeira etapa, Salgueiro integrou a fuga vitoriosa da etapa e, a cerca de 20 quilómetros da meta, seguia com Nicolas Tivani (Aviludo/Louletano/Loulé) e Pedro Silva (ABTF/Feirense), corredores quse conseguiram defender da reação do pelotão.Na discussao pelo triunfo, Salgueiro foi melhor, tendo vencido com o tempo de 3:58.42 horas, o mesmo tempo de Pedro Silva, segundo, enquanto Tivani foi terceiro, a dois segundos., com três segundos de vantagem para Tiago Antunes (Efapel Cycling), segundo, e oito para Afonso Eulálio (ABTF Betão-Feirense), terceiro.