Grã-Bretanha e Eslováquia nas "meias" da Billie Jean King

As britânicas já foram quatro vezes finalistas derrotadas e procuram o primeiro título, tendo agora dado um passo decisivo ao afastarem as canadianas, que tinham vencido a última edição desta taça, similar, no masculino, à Taça Davis.Katie Boulter (6-2 e 6-4) bateu Leylah Fernandez depois de Emma Raducanu ter dominado Rebecca Marino, com um "bagel" (6-0) e um 7-5, marcando encontro, em Málaga, com a Eslováquia.Viktoria Hruncakova abriu a contagem ante a Austrália ao bater Kimberly Birrell por 7-6, 6-7 (4-7) e 6-3, seguindo-se Rebecca Sramkova, facilmente melhor ante Ajla Tomlkanovic (6-1 e 6-2), mantendo o bom nível eslovaco, após a eliminação dos Estados Unidos no arranque das finais.A Polónia, liderada pela estrela Iga Swiatek, também procura o primeiro título da sua história, tendo de medir forças com a Itália, finalista vencida em 2023, na outra semifinal.