Gretchen Walsh e Summer McIntosh batem recordes do mundo em piscina curta

A norte-americana Gretchen Walsh bateu hoje dois recordes mundiais em 50 metros mariposa no espaço de oito horas e a canadiana Summer McIntosh fixou o recorde mundial de 400 metros livres, nos Campeonatos Mundiais de piscina curta.

Walsh tornou-se na primeira mulher a quebrar a barreira dos 24 segundos, ao ter reduzido em oito centésimos de segundo o tempo de 24,02 que tinha registado nas provas preliminares da manhã, na categoria de 50 metros mariposa.



Esta marca torna a norte-americana a favorita a conquistar a medalha de ouro nos 100 metros mariposa na final, que será disputada na quarta-feira.



Já Summer McIntosh, jovem de 18 anos natural do Canadá, também estabeleceu um novo recorde mundial nos 400 metros livres, ao ter ultrapassado a marca da chinesa Bingjie Li em 1,05 segundos.



McIntosh conquistou, assim, a medalha de ouro em Budapeste, superando por mais de três segundos a australiana Lani Pallister, campeã de 2022 em Melbourne, que ficou desta vez com a medalha de prata. O terceiro lugar foi arrecadado por outra canadiana, Mary-Sophie Harvey.



Os Mundiais de piscina curta, que começaram hoje, em Budapeste, decorrem até 15 de dezembro com a presença dos nadadores portugueses Francisca Soares Martins, Ana Pinho Rodrigues e José Paulo Lopes.