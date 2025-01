Iúri Leitão vence no omnium no Troféu Artur Lopes

O ciclista português Iúri Leitão, campeão olímpico de madison e prata no omnium, somou o terceiro triunfo no Troféu Internacional de Pista Artur Lopes, juntando-o às vitórias no omnium aos da corrida por pontos e no madison.

No Velódromo Nacional, em Sangalhos, o corredor da Caja Rural somou 169 pontos no final das quatro provas pontuáveis, deixando Diogo Narciso no segundo posto, com 127, e o norte-americano Brendan Rhim no terceiro, com 110.



A polaca Olga Wankiewicz dominou a prova feminina de omnium, com 129 pontos, à frente das compatriotas Maja Tracka e Nikol Plosaj, segunda e terceira classificadas, com 120 e 112 pontos, respetivamente.



No keirin, o lituano Laurynas Vinskas foi o mais rápido, num pódio completado pelo britânico Harry Ledingham-Horn, segundo, e pelo italiano Stefano Moro, terceiro.



A corrida por pontos de juniores masculinos, vencida por Tim Mervar, relegou os também eslovenos Mai Prevejšek e Bastian Petri para as segunda e terceira posições, respetivamente.