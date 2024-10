Jaime Faria e Pedro Araújo fora do Braga Open

Em mais uma jornada pouco feliz para as cores nacionais, o tenista do Centro de Alto Rendimento da Federação Portuguesa de Ténis, que figura no 163.º lugar no ranking ATP, não conseguiu ultrapassar o experiente espanhol Albert Ramos-Viñolas, antigo número 17 do mundo, atualmente na 134.ª posição, e saiu derrotado pelos parciais de 6-2 e 6-4.Depois do desaire há uma semana na estreia no Lisboa Belém Open,despediu-se do quadro de singulares do challenger de Braga ao fim de uma hora e 20 minutos, cedendo a qualificação para a segunda ronda ao campeão do Estoril Open de 2021.Na segunda eliminatória Ramos-Viñolas, de 36 anos, vai defrontar o jovem norte-americano Emilio Nava (178.º ATP), de 22 anos, carrasco do também português(422.º), que perdeu pelos parciais de 6-2, 4-6 e 6-3.Afastados na terça-feira Frederico Silva, Henrique Rocha e Gastão Elias e na quarta Faria e Araújo, o quadro de singulares do Braga Open conta apenas com um jogador português na segunda ronda, João Domingues (459.º), campeão do torneio em 2019, que está de encontro marcado com o colombiano Daniel Galan (127.º).