Jannik Sinner falha Masters 1.000 de Paris por doença

Sinner, que já assegurou o número um no final do ano, pela primeira vez na carreira, aos 23 anos, vai ser substituído no quadro do torneio pelo francês Arthur Cazaux, repescado do "qualifying".



“A sofrer de um vírus intestinal, contraído antes da sua chegada a Paris, Jannik Sinner, apesar da sua vontade em participar no torneio, foi declarado inapto”, escreve a organização do torneio parisiense, em comunicado.



O principal objetivo do seu fim de época, as ATP Finals, torneio de encerramento da época, que reúne os oito melhores tenistas do ano, em Turim, vai ser disputado entre 10 e 17 de novembro, uma semana antes da fase final da Taça Davis, em Málaga, onde a Itália vai defender o título.



Sinner conquistou em 2024 os seus dois primeiros títulos do Grand Slam, no Open da Austrália e no Open dos Estados Unidos, num total de sete triunfos, entre os quais três em Masters 1.000, em Miami, Cincinnati e Xangai.



Paralelamente, o italiano esteve envolvido numa polémica por um caso de doping, mas sem sanção, após recurso à Agência Mundial Antidopagem (AMA).