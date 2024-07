Joana Soeiro vai jogar nas espanholas do CD Zamarat

”, disse a atleta lusa de 29 anos, num vídeo nas redes sociais do clube de Zamora.Em Espanha, na formação que na época passada chegou às meias-finais da Liga Feminina Cahllange, Joana Soeiro vai ter como treinador Ricardo Vasconcelos, que é o atual selecionador feminino português.Formada no Gafanha e no Algés, a experiente basquetebolista prosseguiu a carreira na Marian University, dos Estados Unidos, regressando após três épocas para representar a União Sportiva, mudando-se posteriormente para o Benfica, no qual esteve quatro temporadas antes de rumar a Espanha.Entretanto, Joana Soeiro integra a seleção nacional 3x3 para a etapa de Pristina da FIFA Women’s Series, em 18 e 19 de julho, juntamente com Emília Ferreira, Márcia robalo e Gabriela Raimundo.