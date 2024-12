Jorge Braz só admite vencer Países Baixos e isolar-se na qualificação para o Euro

"Queremos terminar 2024 com seis pontos na qualificação. Isso é muito claro para nós e amanhã (quarta-feira) vamos estar com isso bem à frente dos nossos olhos. É isso que queremos. É para entrar, de início, logo à Portugal!", vincou o técnico, em declarações à Lusa.

Depois do triunfo em Andorra, por 7-2, a formação das `quinas` procura isolar-se na `poule`, defrontando agora os Países Baixos, que na estreia bateram a Macedónia do Norte, por 4-0.

"Em nenhum momento, qualquer que seja o desafio, nos passa pela cabeça outro resultado que não seja ganhar. Só temos de ser nós e perceber que podemos vencer qualquer adversário. Contra os Países Baixos não foge à regra. Vai ser um jogo muito importante com uma equipa de nível de fase final de campeonatos da Europa e do mundo. Deu um passinho (na evolução), mas estamos cá e queremos os três pontos", reforçou o técnico luso.

Bicampeão em título, Portugal está no segundo lugar do ranking mundial, enquanto os Países Baixos, que têm "evoluído bastante", seguem na 26.ª posição.

"Deram um passo interessante em termos de jogo no último Campeonato do Mundo. Passaram a fase de grupos, foram eliminados nos oitavos de final, como nós, mas revelaram uma adaptação estratégica e desenvolvimento de jogo muito interessante ao longo dos quatro jogos", elogiou.

Jorge Braz recordou que o seu adversário de quarta-feira "sempre teve jogadores muito interessantes em termos individuais, no `um contra um`, e tecnicamente evoluídos", e destacou o facto de o seu novo selecionador, o espanhol Miguel Andrés, ter conseguido um salto qualitativo, em termos de conjunto.

"Aliaram a isso muita organização. O seu selecionador, que conhecemos há muitos anos, trouxe-lhes outra qualidade organizacional. Ao lado individual juntaram o coletivo, pelo que fazem uma seleção muito interessante, clara candidata a estar nas fases finais dos campeonatos da Europa e do mundo", considerou.

Apesar do crescente poderio do seu rival, recorda o favoritismo da equipa que dirige, desde que esta seja fiel aos princípios que a têm norteado nos últimos, traduzidos em importantes títulos internacionais, com a conquista de dois europeus e um mundial.

"Cada vez que nos preparamos, temos todos -- staff e jogadores - a consciência de como temos de nos focar, o compromisso com a excelência. Temos sido consistentes nisso. E temos de o apresentar como produto final sempre que chegamos a um jogo. Exibir essa organização e qualidade. Ser Portugal. Durante os 40 minutos. Estamos preparados. Tenho a certeza de que os Países Baixos estão talvez até um bocadinho mais preocupados com o jogo do que nós", concluiu.

Apenas o primeiro classificado de cada grupo se apura diretamente para o torneio continental, enquanto o segundo terá de disputar um play-off, caso seja um dos oito melhores das 10 `poules`.

A fase final do Campeonato da Europa de 2026, que será organizado por Letónia e Lituânia, países automaticamente qualificados, realiza-se entre 18 de janeiro e 08 de fevereiro de 2026.