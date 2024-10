Kipchoge regressa após fracasso em Paris2024

Depois daquela que foi a sua “pior maratona”, nos Jogos Olímpicos Paris2024, na qual não terminou a corrida, Kipchoge, que brevemente completa 40 anos, retomou os treinos em busca de “novas motivações para o futuro”, disse o atleta, medalha de ouro na maratona no Rio2016 e em Tóquio2020.



O queniano, corredor da NN Running Team, irá participar na corrida popular na capital tailandesa, que contará com cerca de 33.000 participantes, após um acordo entre a sua equipa e a Autoridade de Turismo da Tailândia (Amazing Thailand).



“Viajei com frequência à Ásia e partilho das ambições de fazer crescer o atletismo como desporto, para que as pessoas possam ser mais felizes e saudáveis”, afirmou Kipchoge.



O queniano acredita que existe um “potencial tremendo” no mundo do atletismo asiático e que está “feliz por trabalhar junto da Amazing Thailand” para promover a região.



“Sempre disse que quero fazer deste mundo um mundo de corredores, pois esse é mais feliz”, concluiu.