León Marchand nomeado a nadador europeu do ano

Uma das grandes figuras dos últimos Jogos Olímpicos, nos quais conseguiu ainda uma medalha de bronze, quatro recordes olímpicos e dois recordes europeus, Marchand surge como grande favorito à conquista deste galardão.



O irlandês Daniel Wiffen, o italiano Thomas Ceccon e o romeno David Popovici, que conquistaram um ouro e um bronze em Paris2024, o húngaro Kristof Milak, campeão olímpico e medalha de prata, são os restantes candidatos ao prémio masculino.



No setor feminino, a sueca Sarah Sjöström, que conquistou duas medalhas de ouro em Paris2024 e foi bicampeã mundial, é o nome em destaque entre as nomeadas, numa lista em que estão também a francesa Anastasiya Kirpichnikova (prata em Paris2024), a neerlandesa Tes Schouten (bronze), a alemã Isabel Gose (bronze) e a israelita Anastasia Gorbenko.



A escolha será feita pelos adeptos, numa votação no site da European Swimming, que vai decorrer até ao final do ano, com os vencedores a serem conhecidos em janeiro de 2025.