Marc Márquez corre pela Ducati em 2025

Márquez, que se transferiu este ano para a equipa satélite da Ducati, vai ocupar o lugar deixado vago pelo italiano Enea Bastianini, de saída para a KTM, e completará a dupla oficial de pilotos em 2025 com outro transalpino, Francesco Bagnaia, bicampeão do mundo em título.”, afirmou o piloto catalão, que assinou um contrato com a extensão de dois anos.Márquez, de 31 anos, conquistou seis títulos mundiais de MotoGP, em 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 e 2019, sempre aos comandos da Honda, mas não vence qualquer corrida na categoria rainha desde outubro de 2021, quando se impôs no Grande Prémio da Emilia-Romagna.