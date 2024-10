Maria Tomé ganha bronze nos Mundiais sub-23 de triatlo

Numa corrida decidida nos metros finais, Maria Tomé, que veio na frente do grupo da liderança durante muito tempo, acabou por ser terceira, a seis segundos da vencedora, que gastou 1:57.13 horas, e a dois da eslovaca Zuzana Michalickova, que ficou com a prata.



Mariana Vargem, a outra portuguesa em prova, terminou na 37.ª posição, a 9.57 minutos de Karolina Helga Horváth.



Na última temporada, Maria Tomé tinha sido segunda classificada nos Mundiais e fez, em Paris2024, a sua estreia em Jogos Olímpicos, com um 11.º lugar na prova individual e um quinto na estafeta mista.



Ainda hoje, a partir das 11h00 em Lisboa, Gabriel Santos e Gustavo do Canto disputam a prova de sub-23 masculina.