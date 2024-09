Miguel Lopes e Gonçalo Parreira Conquistam ouro nos Mundiais de ginástica acrobática

A dupla subiu ao lugar mais alto do pódio após somar 28.140 pontos na final, com a componente de execução a valer 17.700, a componente artística a valer 9.050 e o grau de dificuldade da apresentação a valer 1.390 pontos.



Os atletas lusos superaram assim Jose Moreno e Juan Daniel Molina, dupla espanhola que arrecadou a medalha de prata, com 27.910 pontos, e Daniel Abbasov e Murad Rafiyev, par do Azerbaijão que assegurou o bronze, com 27.420, tendo assumido que o ‘esquema’ foi apresentado exatamente como queriam.



“O ‘esquema’ correu bem. Foi o nosso melhor ‘esquema’. Estava muito bom ambiente no pavilhão. Fizemos o que devíamos. Mostrámos as nossas capacidades e o que vimos a treinar até hoje. Não podíamos estar mais satisfeitos”, realçaram, numa declaração conjunta após a prova.



Os ginastas da Associação Desportiva Parque das Nações, clube de Lisboa, conquistaram as três medalhas da seleção portuguesa nos Mundiais que arrancaram na quinta-feira, depois de terem garantido a prata no par masculino combinado e no par masculino equilíbrio, no sábado.



Nas restantes finais de hoje, Beatriz Carneiro e Inês Faria alcançaram o quinto lugar no par feminino de equilíbrio, com 27.630 pontos, tendo repetido a posição alcançada na final de dinâmica, realizada no sábado.



As belgas Silke Macharis e Maysae Bouhouch sagraram-se campeãs mundiais nessa categoria, com Almog Green e Orian Yehudah, de Israel, a arrecadarem a medalha de prata, e Natalia Gilbert e Esme Mathias, da Grã-Bretanha, o bronze.



Já Lara Fernandes e Guilherme Henriques asseguraram o sexto lugar na final de par misto dinâmico, com 27.730 pontos, numa final vencida por Bohdan Ivanyk e Anastasiia Semenovych, da Ucrânia, e na final de par misto combinado, com 27.990, cabendo a medalha de ouro Aghasif Rahimov e Raziya Seyidla, dupla do Azerbaijão.



Os chineses Xuefeng Ma, Jingwei Shi, Minghe Zhang e Junjie Shi sagraram-se campeões mundiais em grupo masculino dinâmico e grupo masculino combinado, o trio formado por Yixing Ma, Quanjia Gu e Wenyan Ding, também da China, venceu a final de grupo feminino combinado, enquanto as belgas Lauren Verbrugghe, Sofie Jaeken e Mirte Vercauteren arrecadaram o ouro na final de grupo feminino equilíbrio.



Depois do segundo lugar na tabela de medalhas dos Mundiais de Baku, no Azerbaijão, em 2022, a seleção portuguesa encerrou os Mundiais de Guimarães no quinto lugar do ‘medalheiro’, atrás da Bélgica, com cinco medalhas de ouro e uma de prata, da China, com cinco ouros e um bronze, do Azerbaijão, com quatro ouros, uma prata e três bronzes, e da Ucrânia, com um ouro, duas pratas e dois bronzes.