Milwaukee Bucks vencem segunda edição da NBA Cup

Depois de os Los Angeles Lakers terem vencido a primeira edição do novo torneio da NBA, os Bucks sucederam-lhes com um triunfo claro numa competição em que só perderam uma vez, nas meias-finais de 2023, frente aos Indiana Pacers.



O grego Giannis Antetokounmpo foi eleito o jogador mais valioso da NBA Cup, eleição para a qual foi decisiva a grande exibição na final, com um "triplo-duplo" de 26 pontos, 19 ressaltos e 10 assistências.



“É fantástico, é fantástico para a nossa equipa. Estamos a ficar melhores. Sabemos que deixamos Las Vegas como uma melhor equipa. Estou tão orgulhoso deste grupo”, disse Antetokounmpo, grande figura de uns Bucks, que começaram mal a época, mas que agora venceram o 13.º jogo dos últimos 16.



Sem Khris Middleton, doente, Damian Lillard marcou 23 pontos para o conjunto de Milwaukee, que teve a sua grande arma nos lançamentos de três pontos, com 17 concretizados em 40 tentativas, contra uns Thunder desastrados nesse aspeto do jogo (cinco em 32).



Melhor equipa da Conferência Oeste até ao momento, os Thunder tiveram no base canadiano Shai Gilgeous-Alexander o melhor marcador, com 21 pontos, com o poste Isaiah Hartenstein a conseguir 16 pontos e 12 ressaltos.