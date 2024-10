Mundial Futsal. Argentina vence França e está na final pela terceira vez seguida

A seleção albiceleste adiantou-se no marcador logo aos três minutos, por Arrieta, mas os gauleses empataram à passagem do minuto seis, por Menendez. A igualdade durou, no entanto, apenas dois minutos, desfeita por Claudino, que recolocou a Argentina na frente do marcador.



Na segunda parte, a França conseguiu chegar ao 2-2, aos 25 minutos, por Touré, e quando o prolongamento começava a desenhar-se no horizonte, a Argentina 'selou' a passagem à final com novo golo de Arrieta, a três minutos do final.



Nos derradeiros instantes, a França apostou no guarda-redes avançado para o cinco contra quatro, mas seria a Argentina a estar mais perto de marcar, com uma bola ao poste.



É a terceira vez consecutiva que os argentinos asseguram vaga na final do Mundial, tendo conquistado a edição de 2016 ao bater a Rússia por 5-4. Só não repetiram a proeza em 2021, porque foram derrotados por Portugal, por 2-1.



Esta será uma final inédita, entre as duas potências sul-americanas, sendo o Brasil recordista da competição, com cinco títulos, podendo somar o sexto, enquanto a Argentina tem um título no seu historial, tal como Portugal, podendo somar o segundo a igualar a Espanha.



A grande final entre Brasil e Argentina, que se defrontaram em fevereiro último na final da Copa América, vencida pelos brasileiros por 2-0, está marcada para domingo, na Humo Arena, em Tashkent, às 16:00 (hora portuguesa).