NBA: Derrick Rose termina carreira aos 35 anos

Rose foi considerado o ‘rookie’ do ano logo em 2009 e recebeu o prémio de Jogador Mais Valioso (MVP, na sigla em inglês) duas épocas mais tarde, em 2011, tendo-se tornado, na altura, o mais jovem a conquistar o troféu, aos 22 anos e sete meses.



O base lembrou os “momentos altos e baixos” que viveu durante o percurso na mais importante liga de basquetebol do mundo, numa carreira marcada por lesões graves, uma das quais, no joelho, em 2012, que o deixou afastado da competição durante quase duas temporadas.



Rose permaneceu nos Bulls até 2016, passando depois por New York Knicks, Cleveland Cavaliers, Minnesota Timberwolves, Detroit Pistons e Memphis Grizzlies, equipa pela qual disputou o último jogo, já este ano.



“Obrigado meu primeiro amor. (...) Disseste-me que estava na altura de dizer adeus, assegurando-me que farás sempre parte de mim, independentemente de onde a vida me levar”, escreveu o jogador na rede social Instagram, agradecendo o que o basquetebol lhe proporcionou.