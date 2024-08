Nuno Borges nos "oitavos" do Masters 1.000 de Montreal

O tenista português Nuno Borges, 43.º do ranking mundial, venceu o 15.º jogador do mundo, o francês Ugo Humbert, na segunda ronda do Masters 1.000 de Montreal, em três sets.

O número um português cedeu por 6-3 no primeiro parcial, impondo-se depois em dois sets decididos no "tie break", por 7-6 (7-2) e 7-6 (7-4), empatando o historial entre ambos, depois de o francês, 12.º cabeça de série deste torneio, ter vencido o primeiro encontro, em 2022.



A partida, disputada em piso duro, durou duas horas e 50 minutos, no primeiro torneio em que o português participa depois dos Jogos Olímpicos Paris2024.



Nos oitavos de final, o português enfrentará agora o japonês Kei Nishikori, 576.º do ranking mundial, que eliminou o oitavo pré-designado, o grego Stefano Tsitsipas.



O português de 27 anos faz a estreia neste torneio Masters 1.000, no mesmo ano em que chegou à quarta ronda, referente aos oitavos de final, de um torneio deste nível, em Roma, a mesma fase que atingiu no Open da Austrália, melhor resultado da carreira num Grand Slam.



De resto, antes de Paris2024, o jogador natural da Maia tinha vencido o espanhol Rafael Nadal na final do torneio de Bastad, na Suécia, para conquistar o primeiro título no circuito ATP da carreira.