Pablo Torres novo líder da Volta a França do Futuro

O ciclista espanhol Pablo Torres foi o vencedor da quarta etapa da Volta a França do Futuro, de novo em alta montanha, com a vantagem alcançada a permitir-lhe passar de terceiro para primeiro da classificação geral.

O novo camisola amarela completou os 142,6 quilómetros da ligação La Rosière - Les Karellis em 4:02.06 horas, deixando o neerlandês Darren van Bekkun a 36 segundos e o belga Jarno Widar a 45.



Torres lidera a competição, a três dias do final, com 31 segundos de vantagem para Widar e 1.03 minutos para o anterior camisola amarela, o britânico Joseph Blackmore.



Em dia em que João Martins desistiu, o melhor português foi Lucas Lopes, em 13.º, a 2.09. Daniel Lima também fez uma boa corrida e concluiu em 23.º, a 3.14.



Mais atrás entraram Alexandre Montez (28.º, a 5.08), Gonçalo Tavares (71.º, a 14.26) e António Morgado (72º, a 14.26).



O melhor luso na geral continua a ser Daniel Lima, que é 16.º, a 5.44, enquanto Lucas Lopes subiu a 18.º, a 6.34.



Alexandre Montez (34.º, a 16.43), Gonçalo Tavares (59.º, a 31.01) e António Morgado (83.º, a 47.21) completam a equipa portuguesa em prova.



A mais importante corrida para o escalão sub-23, disputada por seleções nacionais, prossegue na sexta-feira, com a quinta de sete etapas, ligando Les Karellis a Condoue, 119,3 quilómetros e novamente com um perfil de montanha.