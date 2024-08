Paris2024. Polónia garante quartos de final no voleibol

A seleção polaca, campeã europeia e líder do ranking mundial, esteve por duas vezes em desvantagem, mas teve a força para recuperar em ambas as ocasiões e derrotar o Brasil na "negra" pelos parciais de 22-25, 25-19, 19-25, 25-23 e 15-12.Na derradeira jornada do Grupo B, as invictas seleções da Polónia e de Itália – já apuradas para os quartos de final - decidirão entre si o primeiro lugar (sábado), enquanto o Brasil fecha a fase preliminar frente ao Egito (sexta-feira).



Os torneios de voleibol, masculino e feminino, têm uma fase preliminar que é disputada num formato de três grupos de quatro seleções, que apura as duas primeiras de cada grupo e as duas melhores terceiras para os quartos de final.