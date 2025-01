Pedro Araújo está na segunda ronda do Oeiras Open 3

Uma semana depois de garantir igualmente um triunfo na eliminatória de abertura do Oeiras Open 2, o jovem lisboeta, de 22 anos, voltou a igualar o feito, desta vez ao derrotar o favorito britânico Jan Choinski, número 180 do ranking ATP, em dois "sets", pelos parciais de 7-6 (9-7) e 6-4.



Araújo, que ocupa o 419.º lugar na hierarquia mundial, conquistou pela sexta vez na carreira uma vitória em quadros principais do ATP Challenger Tour, ao fim de uma hora e 49 minutos, marcando encontro na fase seguinte da prova com o vencedor do encontro entre o neerlandês Jesper de Jong (111.º ATP), terceiro cabeça de série, e o "qualifier" canadiano Liam Draxl (208.º ATP).



Frederico Silva eliminado



Ao contrário de Pedro Araújo, pupilo de Frederico Marques, ex-treinador de João Sousa, Frederico Silva não foi capaz de repetir o exemplo das semanas anteriores no Jamor, onde passou com distinção a primeira ronda dos torneios portugueses do ATP Challenger Tour.



O tenista das Caldas da Rainha perdeu o longo duelo contra o canadiano Aléxis Galarneau (198.º ATP), por 6-3, 2-6 e 7-5, ao cabo de duas horas e 17 minutos, e acabou por ceder a qualificação para a segunda eliminatória ao semifinalista do Oeiras Open 2, que terá como adversário o vencedor do desafio entre o húngaro Marton Fucsovics (99.º ATP), primeiro cabeça de série, e o espanhol Alejandro Moro Cañas.



Gastão Elias, Jaime Faria e Henrique Rocha, os restantes três portugueses com acesso ao quadro principal, entram esta quarta-feira em ação no "court" 1.