Portugal empata com Paraguai no último particular antes do Mundial de futsal

A seleção portuguesa de futsal voltou a empatar com o Paraguai, 1-1, no último jogo de preparação antes do início do Campeonato do Mundo, que vai disputar-se de 14 de setembro a 06 de outubro, no Uzbequistão.

No Pavilhão Polidesportivo de Rio Maior, naquele que foi segundo duelo em três dias entre as duas seleções -- o primeiro foi disputado no dia 02 e terminou com um empate, 2-2 --, João Matos inaugurou o marcador, aos sete minutos, resultado que Emerson Méndez igualou aos 22.



Logo aos dois minutos, Afonso Jesus 'disparou' à barra da baliza sul-americana, mas na resposta Francisco Martínez obrigou Edu Sousa a duas intervenções exigentes.



Numa primeira parte sempre equilibrada e sem espaço para muitas ocasiões de perigo, o único remate certeiro aconteceu aos sete minutos.



A equipa das 'quinas' conseguiu ultrapassar a pressão do Paraguai e numa jogada coletiva muito bem trabalhada viu João Matos finalizar um excelente passe de Tiago Brito.



Na etapa complementar, o Paraguai entrou decidido em reentrar na luta pelo triunfo e igualou nos instantes iniciais através de uma jogada de insistência de Emerson Méndez, que ainda viu Bernardo Paçó travar a primeira tentativa.



Pouco depois, Tiago Brito teve uma excelente ocasião para devolver a vantagem a Portugal, mas sem sucesso, tal como Pedro Pascottini, que esbarrou em André Correia, que protagonizou a melhor defesa do encontro.



Foi, de resto, o último jogo de preparação da seleção portuguesa antes do início do Mundial, sendo que já na quinta-feira o selecionador Jorge Braz irá revelar a convocatória final para a competição, na qual vão estar apenas 14 jogadores.







Jogo disputado no Pavilhão Polidesportivo de Rio Maior.



Portugal - Paraguai, 1-1.



Ao intervalo: 1-0.







Marcadores:



1-0, João Matos, 07 minutos.



1-1, Emerson Méndez, 22.







Equipas:



- Portugal: Edu Sousa, João Matos, Bruno Coelho, Afonso Jesus e Tiago Brito.



Jogaram ainda: Bernardo Paçó, André Correia, Tomás Paçó, Fábio Cecílio, Zicky Té, Lúcio Rocha, Erick Mendonça, Pany Varela e Kutchy.



Treinador: Jorge Braz.







- Paraguai: Giovanni González, Emerson Méndez, Javier Salas, Arnaldo Báez e Francisco Martínez.



Jogaram ainda: Alan Rojas, Damián Mareco, Aldo Amarilla, Lucas Suárez, Pedro Pascottini, Hugo Martínez e Jorge Espinoza.



Treinador: Carlos Chilavert.











Árbitros: Rúben Santos (AF Porto) e Miguel Castilho (AF Lisboa)



Ação disciplinar: cartão amarelo para Zicky (25), Jorge Espinoza (25) e Giovaanni González (26).



Assistência: 462 espetadores.