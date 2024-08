Portugal entra a vencer no apuramento para o Europeu feminino de voleibol

A equipa, comandada pelo selecionador Hugo Silva, teve uma boa entrada no apuramento e, no jogo em Tbilisi, triunfou com três ‘sets’ sem resposta, por 25-23, 25-18 e 25-21.



Nos primeiro e terceiro parciais, Portugal teve a capacidade de ir atrás do resultado, quando a Geórgia chegou a ter vantagens de 22-19 e 19-16.



Na qualificação para o Europeu entram os vencedores das sete ‘poules’, mais as cinco melhores segundas classificadas, num total de 12 seleções que se juntam na fase final aos quatro países organizadores: Turquia, República Checa, Suécia e Azerbaijão.



A seleção das ‘quinas’ tem ainda como adversária no grupo E, além da Geórgia, a Espanha, que defronta por duas vezes ainda em agosto, em 25 em casa, e em 28 fora.