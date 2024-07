Portugal perde no Europeu feminino de voleibol sub-22

Em Copertino, em Itália, a equipa comandada por João Santos voltou a perder, um dia depois do desaire com a República Checa (3-1), sendo que neste jogo o resultado acabou por ser mais pesado, não conseguindo chegar à cifra dos 20 pontos em nenhum dos parciais.No outro encontro da segunda jornada da Pool II, a Polónia imperou diante da República Checa, ao vencer por 3-0 (25-17, 25-16 e 25-21).Esta quarta-feira, as lusas vão defrontar as polacas, pelas 20h00 em Lisboa.O Europeu da categoria decorre até sábado, no Palazzetto Dello Sport - San Giuseppe da Copertino, na província de Lecce.