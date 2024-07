Roglic sofreu fratura na região lombar no Tour

Roglic revelou numa mensagem nas redes sociais quee que tem estado a recuperar, depois de ter caído no Tour, em mais um dos azares que têm marcado a carreira do ciclista.”, escreveu Roglic, que deixou palavras de agradecimento pelo apoio que tem recebido dos fãs e da equipa.Roglic é apontado como um dos candidatos à Volta à Espanha, apesar de a equipa ainda não ter confirmado a presença do esloveno, que abdicou de participar nos Jogos Olímpicos Paris2024, ele que é o atual campeão olímpico de contrarrelógio.