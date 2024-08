Russo Artem Nych vence a Volta a Portugal em bicicleta

Na 10.ª etapa, o contrarrelógio de 26,6 quilómetros em Viseu corou o ciclista russo da Sabgal-Anicolor numa prova sob intenso calor e decisiva para as contas finais da edição de 2024.Nych, de 29 anos, ciclista russo que corre sob bandeira neutra, anulou este domingo todos os esforços dos seus mais diretos rivais e alcançou o seu grande momento na carreira profissional.





O corredor russo tinha ganho aetapa em Boticas, vestiu a amarela na Senhora da Graça e hoje fez o pleno com vitória na etapa e na Volta a Portugal.





O melhor da Volta terminou os 26,6 quilómetros do percurso deste domingo com o tempo de 34.36 minutos, menos três segundos do que o companheiro de equipa dinamarquês Julius Johansen, segundo classificado, enquanto o suíço Colin Stüssi (Vorarlberg), vencedor em 2023, gastou mais 30 segundos do que o seu sucessor.



Nas contas finais da Geral, o russo assegurou o triunfo final com 01.23 minutos de vantagem sobre Stüssi, segundo na classificação geral, e 2.38 sobre o porto-riquenho Abner González (Efapel), terceiro,