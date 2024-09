Ryan Lumsden lidera, Tomás Gouveia no `top 10`

Num dia de condições climatéricas difíceis, devido ao vento intenso e frio na região oeste, o golfista britânico, de 27 anos, entregou um cartão com 65 pancadas, seis abaixo do Par, e assegurou pela vantagem mínima o comando da prova portuguesa do Challenge Tour, dotada de 270 mil euros em prémios monetários.

Entre os 15 portugueses em ação no campo desenhado pelo espanhol Seve Ballesteros, Tomás Gouveia foi o mais feliz na ronda inaugural, ao completar os 18 buracos com 67 pancadas, quatro abaixo do Par.