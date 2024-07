Salt Lake City recebe JO de Inverno de 2034

Numa medida sem precedentes, o COI incluiu no acordo com Salt Lake City uma cláusula de anulação “caso a autoridade suprema da Agência Mundial Antidopagem (AMA) não seja totalmente respeitada”, segundo explicou John Coates, vice-presidente do organismo olímpico.



Na génese da condicionante imposta pelo COI está o caso de 23 nadadores chineses que tiveram um controlo antidoping positivo em 2021 e não foram sancionados, levando a justiça dos Estados Unidos a iniciar uma investigação criminal à conduta da AMA no processo.



O COI e os comités olímpicos nacionais desaprovaram a iniciativa norte-americana e o organismo sediado em Lausana aproveitou a atribuição da organização dos Jogos de 2034 para se assegurar que os Estados Unidos não irão entrar em rota de colisão com a AMA.



Salt Lake City vai ser palco do evento pela segunda vez, uma vez que acolheu os Jogos Olímpicos de Inverno de 2002, dispondo de todas as infraestruturas necessárias, na sequência de uma votação concludente, com 83 votos a favor, seis contra e seis abstenções.



Pouco antes, o organismo olímpico também tinha imposto condições para entregar a organização dos Jogos de Inverno de 2030 aos Alpes franceses, designadamente, que a assinatura do contrato seja efetuada até 1 de outubro e o documento seja aprovado na Assembleia Nacional até 1 de março de 2025.



A proposta francesa, a única submetida a votação, centra-se na utilização das estâncias de esqui da região dos Alpes, bem como nas infraestruturas de desportos em piso de gelo na cidade costeira de Nice.