Samuel Barata vence meia-maratona de Egmond

Num sprint final bastante apertado, Samuel Barata concluiu a prova com o mesmo tempo do sueco Suldan Hassan e menos dois segundos do que o ugandês Mathew Cherkwurui.



“Graças às condições amenas que se fizeram sentir durante a corrida consegui forçar bastante antes da chegada e ir a fundo durante o sprint, o que foi uma sorte”, disse Samuel Barata, citado no site do Comité Olímpico de Portugal.



Samuel Barata é o recordista nacional da meia-maratona, com um tempo de 59.40 minutos, conseguido em 22 de outubro de 2023, em Valência, em Espanha.