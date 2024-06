Seleção de andebol de praia vai lutar por inédito bronze mundial

Nas meias-finais, a formação masculina perdeu com a Croácia, campeã do Mundo em título, cedendo por 27-24, num set em que esteve na frente os primeiros três minutos, e 22-14, num desafio em que se destacou Lucian Burra, com 20 pontos bem como o guarda-redes Filip Hansic, com nove defesas.



Já superado o melhor desempenho de sempre, que era o 10.º lugar, Portugal vai ter pela frente a Alemanha, formação que também nunca atingiu o pódio do evento.



As mulheres portuguesas perderam 2-0 com os Países Baixos, por 28-18 e 24-20, falhando assim inédito acesso às meias-finais.



Esse desaire foi compensado com histórico triunfo sobre o Brasil, a seleção mais medalhada de sempre, com três títulos, no desempate ‘shoot out’ (12-10), depois das ‘canarinhas’ se imporem no primeiro set, por 28 -24, antes de as lusas reagirem e igualarem, após o 23-20.



Agora, a Espanha, com um ouro e duas pratas, é a adversária em busca da melhor posição da história, nomeadamente o quinto lugar.



As competições masculina e feminina da 11.ª edição do Campeonato do Mundo de andebol de praia contam com 16 seleções cada, tendo sido inicialmente divididas, na ronda preliminar, em quatro grupos de quatro.



As três primeiras seleções de cada grupo (12 no total) avançaram para a ‘main round’ (fase principal), em que foram divididas em dois grupos de seis equipas cada, transitando com os pontos amealhados entre si.



As quatro primeiras classificadas de cada um dos dois grupos ficaram apuradas para os quartos de final.



Na última edição do Mundial, em 2022, que decorreu em Heraklion, na Grécia, Portugal alcançou o oitavo lugar em femininos, que teve como vencedor a Alemanha, e o 10.º em masculinos, em que o ouro foi entregue à Croácia.



O Mundial decorre até domingo em Pingtan, na China