Seleção masculina de andebol de praia conquista bronze no Mundial na China

O melhor desempenho da história da formação lusa foi consumado com o seu primeiro pódio internacional em grandes competições, atingido com triunfos por equilibrado 25-24 e 20-18, num desafio em que a formação das ‘quinas’ rematou 30 vezes contra as 27 da Alemanha.



Portugal tinha sido impedido de disputar a final pela Croácia, campeã do Mundo em título, que se tinha imposto por 27-24 e 22-14.



Os croatas asseguraram o bicampeonato ao impor-se na final à Dinamarca por 23-18, 18-23 e 9-6 no desempate por ‘shootout’.



Já a seleção feminina ficou em sexto lugar, igualmente o seu melhor desempenho, depois de perder, por 2-0 (18-16 e 18-8), com a Espanha, que tem no currículo um ouro e duas prata: as lusas chegaram a liderar o primeiro set por 10-4, contudo permitiram a reação.



A Alemanha repetiu o ouro ao superar a Argentina, por 2-0 (24-16 e 21-18), o mesmo resultado com que os Países Baixos asseguraram o bronze ante a Dinamarca (19-18 e 22-20).



Na última edição do Mundial, em 2022, que decorreu em Heraklion, na Grécia, Portugal alcançou o oitavo lugar em femininos, que teve como vencedor a Alemanha, e o 10.º em masculinos, em que o ouro foi garantido pela Croácia, que agora também revalidou o cetro.