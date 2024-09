Sporting com segunda vitória na Champions de andebol sem forçar na Dinamarca

Os números finais da vitória sobre o Fredericia são esclarecedores sobre o domínio dos 'leões' neste jogo do Grupo A, em que a vitória do clube de Lisboa nunca esteve em causa.



A liderança do grupo é do Sporting, com quatro pontos, os mesmos de Veszprém e Dinamo Bucareste, mas com melhor diferença de golos para os 'leões', com 71-48 nas partidas já disputadas.



Face ao jogo anterior, o clube luso só procedeu a uma alteração, com o guarda-redes Andrè Kristensen a entrar para o lugar de Mohamen Ali, mantendo o resto do 'sete' principal, incluindo Francisco e Martim Costa.



Logo a abrir, dois golos de Francisco e um de Martim colocaram o Sporting com três golos de vantagem, lançando a partida para uma liderança calma da equipa portuguesa, do princípio ao fim.



O grupo orientado por Ricardo Costa atingiu a invulgar diferença de 12 pontos, 17-5, e chegou ao intervalo com 17-8.



Não houve reação eficaz do Fredericia no segundo tempo e o marcador foi subindo com a mesma tendência, de forma paulatina, até aos 18 golos de diferença no fim.



Ricardo Costa lançou Santiago Póvoas, guarda-redes de apenas 16 anos, para os últimos 10 minutos, rendendo Andrè Kristensen, hoje o MVP, com 14 defesas, 50% de eficácia.



Francisco Costa, com seis golos, foi o melhor marcador, seguido por Diogo Branquinho, com cinco.



O terceiro jogo do Sporting na 'Champions' de andebol é frente ao Veszprém e está agendado para a próxima quarta-feira, no Pavilhão João Rocha, em Lisboa.