Sporting supera ucranianos do Dnipro para a Taça Europa

O jogo, em que a equipa ucraniana aparece como a 'jogar em casa', disputou-se no pavilhão João Rocha, dos 'leões', devido à guerra na Ucrânia. As duas equipas acordaram uma 'jornada dupla' em Portugal, já que voltam a defrontar-se na sexta-feira.



Não foi fácil o triunfo do Sporting, que ao intervalo ganhava por apenas um ponto, 32-31, e só conseguiu alargar a vantagem no quarto e último quarto, que acabou por liderar por nove pontos.



Os parciais da vitória sportinguista no pavilhão João Rocha foram de 21-15, 11-16, 17-16 e 19-10.



No outro jogo do grupo, o Dinamo Sassari, de Itália, ganhou ao Anwil Wloclawek, da Polónia, por 69-66.



Lideram os italianos, com quatro pontos, seguidos pelos polacos e portugueses, que têm três, e os ucranianos, com dois.



Os 'verdes e brancos', que ainda não arrancaram o campeonato, competição adiada devido a questões com a nova lei da imigração, que só se inicia no sábado, estiveram hoje bem melhor que na primeira jornada, mostrando muita determinação na parte final.



O francês Ludgy Debaut, com 17 pontos e 12 ressaltos para os 'leões', foi o destaque da partida. Nicholas Ward ficou igualmente perto de um duplo-duplo (13 pontos e nove ressaltos).