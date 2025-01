Surf. Ordonhas na repescagem no Mundial júnior

Francisco Ordonhas fez um total de 9,60 pontos (em 20 possíveis) nas suas duas melhores ondas (5,27 e 4,33), acima do japonês Tenshi Iwami (6,97), mas atrás do espanhol Kai Odriozola (10,67 pontos), vencedor da quinta bateria da primeira ronda.



Assim, o atleta luso vai disputar a quarta bateria da repescagem frente ao australiano Marlon Harrison, e quem ganhar segue para os oitavos de final do evento organizado pela Liga Mundial de Surf (WSL), que é disputado na praia de Urbiztondo, em San Juan, entre 13 e 19 de janeiro.



Francisco Ordonhas, de 19 anos, conquistou em setembro último o título europeu júnior, repetindo o feito de Tiago Pires, em 1999, e Vasco Ribeiro, em 2014, no lado masculino, e de Teresa Bonvalot, em 2016 e 2017, no quadro feminino.



Os surfistas Vasco Ribeiro, em 2014, e Francisca Veselko, em 2023, foram os únicos portugueses a sagrarem-se campeões mundiais juniores.