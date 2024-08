Tenista August Holmgren é o novo campeão do Porto Open

O tenista dinamarquês August Holmgren sagrou-se hoje campeão do Porto Open, torneio de categoria 125 do ATP Challenger ATP Tour, ao derrotar na final o espanhol Alejjandro Mono Canãs, no Complexo desportivo do Monte Aventino.

O nórdico, número 245 no ranking mundial, conseguiu contrariar o favoritismo do adversário, 168.º da hierarquia, e levar a melhor ao fim de dois 'sets', decididos com os parciais de 7-6 (7-3) e 7-6 (8-6), ao cabo de duas horas e três minutos.



"Honestamente, quase não consigo acreditar nisto. É muito estranho estar num torneio com tantos jogadores de alto nível, que vi em outro torneio, e ser eu a vencer", avançou o dinamarquês, de 26 anos.



Com o triunfo na final do Porto Open, August Holmgren conquistou o segundo título challenger da carreira, após a vitória no torneio de categoria 50 de Pozoblanco, e a subida ao 166.º lugar na hierarquia mundial, o seu melhor ranking de sempre.