Tiago Silva bate recorde nacional dos 100 livres S3

Tiago Silva, que compete numa das classes mais baixas da natação paralímpica, vai ainda participar na prova dos 50 metros bruços da Taça do Mundo do Cairo, a última das nove da época.Na natação paralímpica, os nadadores com deficiências motoras são agrupados nos diversos estilos de acordo com as suas capacidades funcionais, através de avaliações, nomeadamente, da força muscular, coordenação e limitação de movimentos.O número da classe é antecedido pela letra S (Swimming), sendo que as classes S1 a S10 agrupam nadadores com limitações físico-motoras, as classes entre 11 e 13 nadadores com deficiência visual e a classe S14 é exclusiva para atletas com deficiência intelectual.Nos Jogos Paralímpicos Paris2024, a natação portuguesa contou com quatro representantes quatro representantes – das classes S6, S8, S9 e S11 – tendo Diogo Cancela conseguido uma medalha de bronze, o primeiro pódio na competição desde Pequim2008.