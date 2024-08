US Open. Borges e Cabral com estreia vitoriosa em pares

Os próximos adversários da dupla portuguesa, campeã do Estoril Open em 2022, serão os vencedores do desafio entre o monegasco Hugo Nys e o polaco Jan Zielinski, 12.ºs cabeças de série, e os espanhóis Pedro Martinez e Jaume Munar.







Zverev, Dimitrov, Tiafoe e Rublev apurados

O tenista alemão Alexander Zverev, número quatro mundial, e o russo Andrey Rublev (sexto) acederam à terceira ronda do Open dos Estados Unidos.Vice-campeão em 2020, o germânico confirmou o teórico favoritismo diante do francês Alexandre Muller (77.º ATP) e, com os parciais de 6-4, 7-6 (7-5) e 6-1, alcançou a 54.ª vitória da época, ao fim de duas horas e 29 minutos, de um encontro disputado sob condições quentes e húmidas.”, confessou Zverev, de 27 anos, após assinar 43 "winners" frente a Muller.Qualificado para a fase seguinte do quarto e último "major" da época, o detentor de 22 títulos do ATP Tour vai agora defrontar o argentino Tomás Martin Etcheverry (33.º ATP), responsável pela eliminação do compatriota Francisco Cerundolo em cinco partidas, por 6-3, 4-6, 6-4, 1-6 e 6-3.Tal como Zverev, o búlgaro(9.º ATP), semifinalista em 2019, vai repetir a terceira ronda do Open dos Estados Unidos pelo segundo ano consecutivo, após bater o australiano Rinky Hijikata (62.º ATP) também em sucessivos ‘sets’, com os parciais de 6-1, 6-1 e 7-6 (7-4).Com presença garantida na fase seguinte da prova está igualmente o norte-americano, número 20 do mundo, que liderava o confronto com o cazaque Alexandre Shevchenko (61.º ATP), por 6-4, 6-1 e 1-0, quando o adversário desistiu com uma lesão não especificada.Bem mais complicada foi a tarefa do moscovita, sexto colocado no "ranking" ATP, para dar a volta a um resultado desfavorável de dois "sets" a zero e vencer o duelo com o francês Arthur Rinderknech ao cabo de cinco partidas, por 4-6, 5-7, 6-1, 6-2 e 6-2.Na competição feminina, a bielorrussa, vice-campeã em Flushing Meadows em 2023, não encontrou dificuldades para se impor à italiana Lucia Bronzetti (76.ª WTA) ao fim de apenas uma hora e um minuto de encontro, decidido pelos parciais de 6-3 e 6-1.Apurada para a terceira ronda, a número dois mundial vai agora medir forças com a russa Ekaterina Alexandrova ou a norte-americana Iva Jovic, enquanto a chinesa(7.ª WTA), campeã olímpica em Paris e finalista vencida do Open da Austrália, vai jogar com a alemã Jule Niemeier (101.ª WTA), depois de ter derrotado a também tenista de leste Erica Andreeva (75.ª WTA), por 6-7 (3-7), 6-1 e 6-2.