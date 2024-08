A tenista polaca Iga Swiatek, número um do ranking mundial, apurou-se hoje para a terceira ronda do US Open, quarto e último Grand Slam da temporada, ao derrotar sem qualquer esforço a japonesa Ena Shibahara em dois sets.

Frente a uma jogadora proveniente do quadro de qualificação e situada apenas no 217.º lugar do ranking, Swiatek sentiu bem menos dificuldades do que na primeira ronda e levou o encontro de vencida em dois sets, com 6-0 e 6-1, em apenas uma hora e seis minutos.



Na próxima ronda, a tenista polaca vai medir forças com a vencedora do embate entre a italiana Elisabetta Cocciaretto, 65.ª da hierarquia, e a russa Anastasia Pavlyuchenkova, 27.ª do mundo.