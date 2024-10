Voleibol feminino do FC Porto apura-se na "Champions"

Depois de vencer por 3-0 em casa, há uma semana, a formação portuguesa triunfou por 3-2, entrando na partida sabendo que até podia perder por 3-2 que selava o apuramento, entrando em falso no primeiro set (22-25) mas igualando no segundo parcial (25-23).



As espanholas voltaram a superiorizar-se, por 21-25, mas as campeãs nacionais, que este ano venceram já a Taça Ibérica, selaram o apuramento para a próxima fase com um 25-18 que garantia, pelo menos, a derrota por 3-2.



Na "negra", o FC Porto chegou a estar a perder por 14-13, e por isso a um ponto de perder, mas acabou por virar o resultado e vencer por 16-14.



É a primeira vez que o clube consegue o apuramento para a principal competição europeia de clubes.



Sob o comando técnico de Miguel Coelho, as portistas integrarão agora o Grupo C da fase de grupos, juntamente com o Vero Volley Milano, de Itália, vice-campeão da prova, e o VakifBank Istambul, da Turquia, que já conquistou o título europeu por seis vezes, além das campeãs eslovenas do Calcit Kamnik.



As azuis e brancas abrem a fase de grupos precisamente na casa das "vice" de 2023/24, em 7 de novembro.