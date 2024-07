Voleibol. Portugal perde no Europeu de sub-18

Portugal, que ainda conseguiu equilibrar a espaços o encontro, mas sem argumentos para contrariar o jogo dos polacos, perdeu pelos parciais de 25-19, 25-13 e 25-17 e manteve o sexto lugar do Grupo 1.Afonso Felgueiras, com 10 pontos, Gabriel Pereira, Leandro Prey e Pedro Abecassis, todos com seis, foram os principais pontuadores da seleção portuguesa, enquanto Oskar Trawka, com 13, foi o jogador em evidência na Polónia.Já sem hipóteses de atingir as meias-finais, a seleção portuguesa, que soma dois triunfos, encerra a sua participação no Europeu na quinta-feira, frente à Finlândia, que segue, à condição, na quarta posição, com três vitórias, mas menos um jogo, dado que ainda hoje defronta a Áustria, sétima colocada.O Grupo 1 é liderado pelas seleções da França e da Polónia, que já asseguraram a qualificação para as meias-finais, enquanto na ‘poule’ 2 as duas vagas vão ser disputadas até à última jornada pela Itália, Espanha e Bélgica.