Wimbledon. Francisca Jorge eliminada na qualificação

A tenista portuguesa Francisca Jorge, 185.ª do ranking mundial, foi eliminada em três sets pela norte-americana Katie Volynets, 73.ª do mundo, na primeira ronda do torneio de qualificação de Wimbledon, terceiro Grand Slam da temporada.

A número um nacional cedeu o primeiro parcial por 6-3 e venceu o segundo pelo mesmo resultado, forçando um terceiro set, em que a primeira cabeça de série do "qualifying" se impôs, de novo por 6-3.



Num encontro em que arriscou mais, somando mais ases, mas também mais duplas faltas do que a adversária, Jorge acabou com mais de 30 "winners" e mais de 40 erros não forçados, num encontro equilibrado em que a estabilidade da oponente decidiu a contenda.



A tenista de 24 anos, a viver uma das melhores fases da carreira, forçou Volynets a suar num encontro que durou duas horas, seguindo a norte-americana em frente para defrontar, na segunda ronda do "qualifying", a suíça Simona Waltert, 227.ª do ranking WTA.