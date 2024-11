Dezassete jogadoras para o Europeu feminino de andebol

A convocatória reduziu de 20 para 17 as convocadas que constam da lista final para o torneio, que representará apenas a segunda participação de sempre de Portugal numa fase final, saindo Rita Campos, Débora Moreno e Joana Semedo.



Com 145 internacionalizações, a capitã Bebiana Sabino é a mais experiente das chamadas, e a única acima do centenário de jogos pela seleção principal, com Isabel Góis (89) e Mariana Lopes (70) as que mais se aproximam.



Sem estreantes, a seleção terá em Mariana Costa, com nove jogos, a menos experimentada no patamar internacional, numa convocatória com seis atletas do Benfica e duas do Madeira SAD – Colégio de Gaia e São Pedro do Sul colocam uma atleta cada, com sete internacionais a jogar em clubes estrangeiros.



O último estágio de preparação, em Rio Maior, arranca na próxima segunda-feira, dia 18 de novembro, e o grupo viaja nove dias depois para Basileia, na Suíça, em que disputará a ronda preliminar, em que se estreia ante a Espanha no Grupo C.



“Nesta convocatória, procurámos encontrar um equilíbrio entre as atletas mais experientes e as mais jovens. (...) Creio que, nas 17 jogadoras agora convocadas, encontraremos as soluções que pretendemos, sem prejuízo de que existem outras [jogadoras] que poderiam entrar na convocatória. Foi uma escolha muito difícil”, admitiu o técnico, citado pela Federação de Andebol de Portugal.



Sem garantir qualquer resultado específico, o líder do grupo de trabalho quer “continuar a fazer evoluir a equipa”, ciente das dificuldades que vai encontrar, numa prova “tão importante para o andebol português”.



Portugal, que tinha sido 16.º em 2008, no Montenegro, na sua única participação até hoje em fases finais, apurou-se para o próximo Campeonato da Europa após o inédito alargamento para 24 equipas, sendo o terceiro melhor classificado no conjunto dos terceiros classificados da fase de qualificação.



A fase final do Euro2024 vai acontecer na Áustria, Hungria e Suíça, entre 28 de novembro e 15 dezembro.



Portugal está inserido no Grupo C e vai competir em Basileia, na Suíça, tendo estreia marcada diante da Espanha, em 28 de novembro, seguindo-se a Polónia, dois dias depois, e a França, em 02 de dezembro.



Listas das 17 convocadas:



- Guarda-redes: Isabel Góis (Madeira SAD), Jéssica Ferreira (Békéscsabai Elore Nkse, Hun) e Matilde Rosa (Benfica).



- Pontas esquerdas: Carolina Monteiro (Academia São Pedro do Sul) e Mariana Costa (Benfica).



- Pontas direitas: Neide Duarte (Madeira SAD) e Patrícia Rodrigues (Benfica).



- Centrais: Constança Sequeira (Benfica) e Patrícia Lima (Málaga Costa Del Sol, Esp).



- Laterais esquerdas: Ana Carolina Silva (Motive.co Gijon, Esp), Joana Resende (Málaga Costa Del Sol, Esp), Maria Unjanque (Benfica) e Mariana Lopes (Békéscsabai Elore Nkse, Hun).



- Laterais direitas: Luciana Rebelo (Esbjerg, Den) e Beatriz Sousa (Toulon Métropole VAR HB, Fra).



- Pivôs: Bebiana Sabino (Colégio de Gaia) e Nádia Rodrigues (Benfica).