Portugal entra a ganhar na última fase da corrida ao Mundial de futebol de praia

Após um percurso ‘imaculado’ na primeira fase de apuramento, com vitórias sobre Cazaquistão (12-0), Estónia (5-2) e Alemanha (7-3), e da goleada imposta ao Azerbaijão no play-off, por 13-5, a seleção portuguesa voltou a alcançar um triunfo volumoso, no arranque da última fase de qualificação.



A equipa das ‘quinas’ inaugurou o marcador logo no início do primeiro período, por intermédio de Jordan Santos, mas só conseguiu aumentar a vantagem no parcial seguinte, com golos de Miguel Pintado, Rui Coimbra e Rúben Brilhante.



A superioridade de Portugal manteve-se no terceiro período, com o remate certeiro de Léo Martins e um autogolo de Michal Witkowski a colocarem o marcador em 6-0, antes de Grzegorz Brochocki reduzir para os polacos e estabelecer o resultado final.



A seleção portuguesa assumiu a liderança do agrupamento, do qual fazem parte também a anfitriã Espanha e a França, que se vão defrontar ainda hoje, em Cádis.



Para se apurar para o Campeonato do Mundo de 2025, cuja fase final se realiza na ilha de Mahé, nas Seychelles, entre 01 e 11 de maio de 2025, Portugal precisa de terminar nos primeiros dois lugares da ‘poule’.