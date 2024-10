Sub-21 de Portugal fecha qualificação frente a Andorra

O técnico Rui Jorge acredita que Portugal conseguirá contrariar todas as dificuldades que Andorra tentará colocar em campo e levará de vencida o encontro: "", disse.Também Carlos Borges fez a antevisão à partida e garante empenho máximo para o encontro desta terça-feira. "", assegurou.Nesta partida, defrontam-se os extremos do Grupo G. Portugal, 1.º classificado com 24 pontos, defrontará Andorra, último classificado com 3 pontos, numa partida em que o resultado nada mudará as posições de ambas as equipas. Ambos os conjuntos defrontaram-se na primeira jornada da fase de apuramento, em Paços de Ferreira, com os comandados de Rui Jorge a vencerem por 3-0.





Trata-se do segundo encontro desta janela internacional, sendo que, no primeiro, a Equipa das Quinas carimbou o apuramento para a fase final, ao bater as Ilhas Faroé, por 3-1, em Klaksvik.





A equipa portuguesa garantiu o primeiro lugar do Grupo G e consequente apuramento para o Campeonato da Europa, contando agora com 24 pontos somados em nove partidas. Na classificação, a Equipa das Quinas é seguida pela pela Croácia (com 19 pontos em nove jogos), Grécia (com 17 pontos em nove jogos), pelas Ilhas Faroé (com sete pontos em nove jogos), pela Bielorrússia (com seis pontos em nove jogos) e por Andorra (com três pontos em nove jogos).



No seu percurso, Portugal conta com vitórias diante de Andorra (3-0 em casa), Bielorrússia (5-0 fora e 6-1 em casa), Grécia (2-0 em casa), Ilhas Faroé (4-0 em casa e 3-1 fora) e Croácia (5-1 em casa e 2-0 fora). O único desaire aconteceu na Grécia (1-2).