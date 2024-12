"Champions". Anthony Taylor dirige o Brugge-Sporting

Taylor, de 46 anos e internacional desde 2013, terá como assistentes os compatriotas Gary Beswick e Adam Nunn, enquanto no videoárbitro (VAR) estará Peter Banques.



Esta vai ser a segunda vez que o inglês dirige um jogo dos "leões", depois de ter estado na vitória caseira por 3-1 frente ao Basaksehir, na primeira mão dos 16 avos de final da Liga Europa de 2019/20 – o Sporting, então orientado por Jorge Silas, acabaria por ser eliminado ao perder por 4-1 em Istambul.



O jogo entre Club Brugge e Sporting está marcado para terça-feira, às 20h00, no Jan Breydelstadion, em Bruges.



O Sporting ocupa o 10.º lugar da fase de liga da "champions", com 10 pontos, mais três do que o Club Brugge, que é 22.º.