Coates formaliza entrega da braçadeira a Hjulmand no momento da despedida

Entre a apresentação do plantel ‘verde e branco’ para a temporada 2024/25 e o início do encontro a contar para o Troféu Cinco Violinos, frente aos espanhóis do Athletic Bilbau, o central uruguaio entrou no recinto sob uma enorme ovação das bancadas.



Uma tarja de grandes dimensões foi levantada numa das centrais do estádio, com a inscrição “Oh captain, my captain”, a imagem de Coates e todos os troféus arrebatados ao serviço do Sporting, enquanto os adeptos entoavam com força o nome do jogador.



Enquanto isso decorria, Coates recebeu das mãos do presidente Frederico Varandas e do diretor desportivo Hugo Viana um quadro, ao passo que o agora capitão Hjulmand entregou uma camisola do Sporting, autografada por todo o plantel da turma lisboeta.



Logo de seguida, Coates devolveu o gesto, ao colocar no braço do médio dinamarquês a braçadeira de capitão que lhe pertenceu durante várias temporadas, aproveitando o momento para deixar algumas palavras de agradecimento, acompanhado pelos filhos.



“Quando aqui cheguei, o meu sonho sempre foi ser campeão neste clube. Hoje, estou tranquilo, pois consegui-o. Quero agradecer ao presidente, ao Hugo, a todo o ‘staff’ e ao ‘mister’, que me aturaram nestes anos. Foi um privilégio e um prazer trabalhar com vocês. Aprendi muito, desfrutei e fui feliz. Agradeço também aos meus companheiros. Sempre fui acarinhado e foi incrível jogar neste estádio, com enorme ambiente. Até já, obrigado! Agora vou ser adepto, mais um de vocês. Viva o Sporting!”, disse o jogador.



Sebastián Coates, de 33 anos, saiu do Sporting depois de nove temporadas, rumando aos uruguaios do Nacional, onde iniciou a carreira, contando também com passagens pelos ingleses do Liverpool e do Sunderland e 51 internacionalizações pela sua seleção.