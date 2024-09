Começa a nova Champions

Líder da I Liga portuguesa, com cinco triunfos em outros tantos encontros, o Sporting faz o primeiro encontro no novo formato da ‘Champions’, com o primeiro de oito embates com adversários diferentes.



Pela frente, os ‘leões’ vão ter o Lille, que chega à fase principal depois de eliminar o Fenerbahçe, de José Mourinho, e o Slavia Praga nas rondas preliminares, mas que vem de duas derrotas consecutivas na Liga francesa, na qual ocupa o oitavo lugar.



Este será o terceiro encontro entre as duas equipas, com o Sporting a ter vencido os dois anteriores, na fase de grupos da Liga Europa de 2010/11.



O encontro entre Sporting e Lille está marcado para as 20:00, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, e vai ter arbitragem do lituano Donatas Rumsas.



O campeão europeu Real Madrid se estreia hoje, recebendo os alemães do Estugarda, que regressam à Liga dos Campeões 15 anos depois.