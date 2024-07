Daniel Bragança assume as exigências do Sporting

Além de Coates, que representava o Sporting desde 2015, os "leões" também perderam Neto e Paulinho, outros dois dos elementos mais experientes do plantel que conseguiu o título em 2023/24.Daniel Bragança, um dos novos capitães, a par de Gonçalo Inácio, numa hierarquia liderada pelo médio dinamarquês Hjulmand, confessou que ainda está a habituar-se ao peso que agora pode ter junto dos elementos mais jovens do plantel.”, assegurou.O médio do Sporting garantiu que “”, porque no plantel continuam muitos jogadores que vêm do ano passado, além da presença de “muitos miúdos, o que é bom”, declarou.”, prosseguiu.Sobre a escolha de Hjulmand para liderar a hierarquia, Daniel Bragança revelou que o grupo “aceitou bem” a decisão.”, afirmou, em tom de brincadeira.Questionado se o Sporting, por ser campeão, é o principal favorito ao título, Daniel Bragança negou, justificando que os rivais vão estar “à altura” e exemplificando com o Benfica da época passada.”, frisou.O médio, que marcou no primeiro jogo particular do dia, frente ao Portimonense (2-0), e não alinhou frente aos belgas, lembrou que a temporada 2023/24 do Sporting foi “excelente”, mas não teve “todos os troféus” que os seus jogadores queriam conquistar.”, finalizou.No Estádio Algarve, os golos de Rafael Nel, aos 45+1 minutos, e Pedro Gonçalves (54) deram uma vantagem de dois golos ao Sporting, anulada pelos tentos de Sadiki (73) e Promise David (88).