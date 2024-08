Ludgy Debaut reforça o basquetebol do Sporting

O poste francês Ludgy Debaut, de 2,10 metros, é o mais recente reforço da equipa de basquetebol do Sporting, depois do anúncio da contratação do norte-americano Kenney Funderburk.

“Poste francês de 2,10 metros reforça opções de Luís Magalhães. Ludgy Debaut é mais uma cara nova para a equipa principal masculina de basquetebol do Sporting Clube de Portugal desta temporada”, referem os "leões" na sua página oficial na internet.



O clube historiou o percurso de Debaut, de 26 anos, depois de um início no basquetebol norte-americano.



“Após ter deixado, em 2022, o basquetebol universitário dos Estados Unidos da América, onde se formou, o poste francês representou os Montreal Alliance no Canadá e dividiu a temporada passada entre o terceiro escalão em Espanha, nos bascos do Iraurgi Saski Baloia (…) e o campeonato venezuelano”, indicou o clube.



A chegada de Debaut segue-se às do extremo/base Funderburk, do base Reggie Johnson Jr, do base/extremo Sérgio Silva e do extremo Jeremiah Bailey, reforços para os "leões", que fizeram regressar o treinador Luís Magalhães, após a saída em 2021/22.