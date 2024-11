Oficial. João Pereira é o novo treinador do Sporting

Numa cerimónia marcada para as 12h00, no Hall VIP do Estádio José Alvalade, vai ser oficializado o nome do novo treinador dos líderes da I Liga portuguesa de futebol.





João Pereira é o novo treinador do Sporting, substituindo assim Ruben Amorim. Os "leões" confirmaram esta segunda-feira, num comunicado enviado à CMVM, a subida do técnico da equipa B à formação principal. Do documento é também revelada toda a equipa técnica, onde consta o nome de Luís Neto.



Eis o comunicado na íntegra:



"A Sporitng Clube de Poirtugal - Futebol, SAD (adiante também designada por Sporting SAD), nos termos e para efeitos do cumprimento da obrigação de informação que decorre do disposto no artigo 17.º do Regulamento (UE) n.º 596/2014, do Parlamento Europeu e do Conselho de 16 de abril, vem informar o mercado sobre os membros da equipa técnica e respectivos auxiliares da equipa principal masculina de futebol profissional da Sporting SAD, a qual assumirá de imediato o comando técnico, sendo composta por:



João Pedro da Silva Esmail Pereira

Tiago Filipe Monteiro Teixeira

José Eduardo da Encarnação Caldeira

António Mascarenhas Cassiano Neves Calça e Pina

Hugo Miguel Tecelão de Sousa Borges

Tiago Alexandre Baptista Ferreira

Luís Carlos Novo Neto"





Rúben Amorim chegou ao Sporting no decorrer da temporada 2019/20 e até hoje cumpriu 231 jogos em todas competições, conquistando cinco troféus, com destaque para os títulos na I Liga em 2020/21 e 2023/24.



Esta temporada, depois de ter perdido a Supertaça no prolongamento para o FC Porto (4-3), o Sporting somou 11 triunfos consecutivos, igualando o seu melhor arranque de sempre no campeonato, que datava de 1990/91, então sob o comando do brasileiro Marinho Peres.



Os "leões" lideram isolados o campeonato, com 33 pontos, mais seis do que o FC Porto e oito do que o Benfica (menos um jogo), além de serem segundos na fase de liga da Liga dos Campeões.